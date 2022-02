Snowboardlegende White plaatst zich na val alsnog voor finale halfpipe

Shaun White maakt nog altijd kans om zijn vierde gouden medaille te winnen op de Winterspelen. Op de halfpipe plaatste de Amerikaan zich voor de finale.

White geldt als een van de bekendste snowboarders en is bezig aan zijn vijfde en laatste Winterspelen. In China is hij op jacht naar zijn vierde olympische titel, maar hij moest nog alle zeilen bijzetten om de finale te halen.

Val

Hij viel in zijn eerste poging en moest dus in de tweede run veel goed maken. White hield zijn hoofd koel, bleef foutloos en ging uiteindelijk als vierde door naar de finale.