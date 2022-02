Snowboardlegende White na val toch naar finale halfpipe: 'Echt opgelucht'

Hij viel in zijn eerste poging en moest dus in de tweede run veel goed maken. White hield zijn hoofd koel, bleef foutloos en ging uiteindelijk als vierde door naar de finale.

White geldt als een van de bekendste snowboarders en is bezig aan zijn vijfde en laatste Winterspelen. In China is hij op jacht naar zijn vierde olympische titel, maar hij moest nog alle zeilen bijzetten om de finale te halen.

"Toen ik viel en op mijn rug naar beneden gleed besefte ik dat ik nog één kans had. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet nerveus was. Gelukkig heb ik door de jaren heen geleerd om die zenuwen opzij te zetten. En nu krijg ik nog een kans op de titel. Dat voelt echt als een opluchting en ik heb er heel veel zin in", zei White na het bereiken van de finale.

Laatste kunstje

Voor White zal het zijn laatste kunstje zijn. De snowboardlegende kondigde zaterdag zijn afscheid aan. 'The Flying Tomato' won in 2006, 2010 en 2018 olympisch goud op de halfpipe. Alleen bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji belandde White naast het podium. Hij werd toen vierde.

"Ik ben trots om hier te staan en geniet van elk moment op mijn laatste Spelen" zei een stralende White. "En dat ik nog steeds de competitie aan kan gaan met al die jonge gasten... Geweldig."

Van de twaalf snowboarders die vrijdag terugkomen voor de strijd om de medailles had de Japanner Ayumu Hirano de hoogste score: 93,25.