Burgemeester Utrecht: rellen aangejaagd door vloggers

De rellen in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers op sociale media. De arrestatie van drie van hen heeft de angel gehaald uit de rellen, die sinds 14 augustus enkele wijken teisterden. Dat zei burgemeester Peter den Oudsten in een ingelaste commissievergadering van de gemeenteraad, meldt RTV Utrecht.

Hij wil websites en sociale media waarop tot rellen wordt opgeroepen, sneller uit de lucht kunnen halen. "Nu kom je halve wetgeving, privacy en weet ik wat tegen", zei Den Oudsten. Hij heeft minister Grapperhaus gevraagd dit proces te versnellen. Bij dat gesprek waren ook de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aanwezig.

Volgens Den Oudsten kon de politie de berichten op sociale media moeilijk volgen, omdat een deel binnen besloten groepen plaatsvond. In die groepen werd een locatie afgesproken waar een uur later zou worden gereld. Den Oudsten heeft Grapperhaus gezegd dat de overheid makkelijker toegang moet kunnen krijgen tot afgesloten groepen.

Te weinig ME'ers

Uit de vergadering werd ook duidelijk dat er op de eerste avond van de rellen te weinig ME aanwezig was om in te grijpen.

Volgens wethouder Lot van Hooijdonk was het een bewuste keuze om later in te grijpen om te proberen de onrust vanzelf te laten uitdoven. Toen dat niet lukte, werd de ME ingeschakeld. Het duurde een uur voordat die ter plaatste was. Volgens Van Hooijdonk waren veel agenten op vakantie en was het ook op andere plekken in het land onrustig. Uiteindelijk zijn agenten die vrij waren opgeroepen.

Arrestaties

Binnen de Utrechtse politie is er onvrede over hoe de relschoppers zijn aangepakt. Agenten vinden dat de nadruk meer had moeten liggen op het arresteren van jongeren die de rellen organiseren.

In totaal zijn, verspreid over meerdere dagen, 53 verdachten opgepakt. Zij gooiden met stenen naar de politie, pleegden vernielingen en staken vuurwerk af in onder meer de wijken Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht. De politie verwacht nog meer mensen aan te houden.