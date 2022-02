TNO: meeste werknemers weer vaker naar hun werkplek, niet altijd met mondkapje

Werknemers die op locatie werken, hadden eind vorig jaar meer moeite om de coronaregels na te leven dan aan het begin van dat jaar. Een op de drie bleef niet altijd thuis met milde klachten, blijkt uit onderzoek van TNO.

Bijna 60 procent van de werknemers op locatie lukte het vaak niet voldoende afstand te houden tot bijvoorbeeld klanten of leerlingen, en 40 procent had moeite om afstand te houden tot collega's.

Ook het gebruik van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen nam af. 15 procent was bang om op het werk een coronabesmetting op te lopen.

Vlak voor de laatste lockdown van eind vorig jaar werkte driekwart van alle werknemers weer deels of volledig op locatie, dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. 57 procent ging altijd naar zijn werkplek, 18 procent werkte deels thuis en 25 procent helemaal. Vooral op kantoren zaten weer meer mensen.

Blijven thuiswerken

Het merendeel van de thuiswerkers (80 procent) wil ook na de coronapandemie veel vanuit huis blijven werken, maar daarover heeft nog lang niet iedereen afspraken gemaakt. Vaak is er alleen informeel over gesproken.

De meeste deelnemers aan het onderzoek zeggen dat de coronapandemie het werk blijvend heeft veranderd, of ze nou thuis werken of op locatie. Vooral het contact met collega's en anderen, zoals klanten, leerlingen, patiënten, en de uitvoering van het werk zijn veranderd.

Dat blijft zo, verwacht een groot deel van de werknemers. De meeste mensen die op locatie werken (60 procent), hebben daar weinig moeite mee. Bij een op de vijf kost het wat tijd om eraan te wennen en een op de zeven heeft een aanpassing van de werkplek nodig.

Van de thuiswerkers zegt de helft niets nodig te hebben om zich aan te passen aan de veranderde werkomstandigheden, een op de vier heeft tijd nodig en een op de vijf een aanpassing van de werkplek.

Jongeren minder gezond

De meeste mensen die op locatie werken (acht op de tien), waren goed gezond en tevreden met hun leven. Maar onder jongeren van 15 tot 24 was dat minder, die vonden zichzelf minder gezond en waren minder tevreden. Ook hadden zij meer burn-outs dan anderen.

Mensen zonder baan zijn een stuk somberder dan mensen die werken. 58 procent had depressieve klachten en een kwart was eenzaam. Een derde van hen is er financieel op achteruit gegaan. Werklozen denken wel meer sneller werk te vinden dan begin vorig jaar.

TNO onderzocht de werksituatie tijdens de pandemie in de periode van 15 november tot en met 17 december onder ruim 8000 werknemers, als vervolg op soortgelijke onderzoeken die het instituut sinds het begin van de pandemie doet. Tijdens de laatste meting liepen de besmettingscijfers snel op en belandden er weer meer mensen in het ziekenhuis door de opkomst van de omikronvariant.