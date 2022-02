Corona maakt van Amsterdam een van de steden met de minste files

Sinds het begin van de coronacrisis is het voor automobilisten opvallend makkelijk om Amsterdam in en uit te komen. Ze hebben veel minder dan voorheen te maken met files in de stad, blijkt uit de TomTom Traffic Index over vorig jaar. Amsterdam is daarin buiten de top-10 van filesteden terechtgekomen. De stad staat twaalfde op de lijst van de 17 grootste steden.

Het was in Amsterdam niet alleen rustiger doordat veel mensen thuiswerkten, maar ook doordat toeristen wegbleven.

De stad waar automobilisten het vaakst te kampen hebben met vertraging, was Haarlem. Daar is een 'fileniveau' van 28 procent gemeten. Dat betekent dat een automobilist op een rit van een half uur 8,5 minuten vertraging heeft. Amsterdam had vorig jaar een fileniveau van 18 procent, ofwel iets meer dan 5 minuten vertraging op een ritje van een half uur.

In de lijst staat Den Haag op 2 en Groningen op 3. In die laatste stad zijn extra veel files door de verbouwing van de zuidelijke ringweg, die naar verwachting tot 2024 duurt. Van de grote Nederlandse steden is Almere het rustigst. Daar hebben automobilisten op een rit van 30 minuten gemiddeld 3 minuten oponthoud.

Nederlandse steden goed bereikbaar

Wereldwijd zijn alle Nederlandse steden overigens opvallend goed bereikbaar. Geen enkele stad staat in de top-100 van de 404 steden in 58 landen waarvan TomTom gegevens bijhoudt.

De stad met het meeste oponthoud door files is Istanbul. Daar staan automobilisten in een ritje van een half uur bijna 20 minuten stil. Moskou en Kiev staan wereldwijd op 2 en 3.

In West-Europa zijn de drukste steden Palermo en Parijs, op 36 en 37.