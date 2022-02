Ajax-doelman Stekelenburg verwacht dit seizoen niet meer terug te keren

Dit seizoen begon hij als eerste doelman en een prachtig slot van zijn loopbaan leek in de maak. Totdat hij in de voorbereiding al last kreeg van zijn heup en lies. Hij kon daar in eerste instantie nog wel mee spelen, maar de klachten bleven terugkeren en de pijn werd steeds erger.

"Toen zijn we onderzoek gaan doen in het ziekenhuis. Daar kwamen ze erachter dat er heel veel stuk was in mijn heup. Doorgaan had geen zin."

Stekelenburg moest geopereerd worden. "De operatie is goed gegaan. Ze hebben alles kunnen herstellen wat stuk was gegaan."

Opvolging

De toekomst van Stekelenburg is dus ongewis. Aan het eind van het huidige seizoen loopt zijn contract af bij Ajax. Remko Pasveer, met zijn 38 jaar ook niet meer de jongste, is nu de eerste doelman bij Ajax en doet het verrassend goed.

Stekelenburg: "Pasveer doet het nu in ieder geval uitstekend. Kijk maar naar het aantal tegengoals dat Ajax heeft moeten verwerken."

Wie volgend seizoen de eerste doelman wordt is nog niet duidelijk. Pasveer en Stekelenburg zijn op leeftijd, Onana vertrekt aan het einde van het seizoen en daarachter staan drie jonge keepers Jay Gorter (21), Calvin Raatsie (20) en Charlie Setford (17) te trappelen, maar het drietal lijkt voorlopig nog niet klaar voor het grote werk.