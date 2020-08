Barça-fans eisen vertrek voorzitter: 'Wordt niet makkelijker voor Koeman'

Duizenden Barcelona-fans zijn dinsdagavond - na het bericht dat Lionel Messi de club wil verlaten - samengekomen bij stadion Camp Nou om het vertrek van voorzitter Josep Maria Bartomeu te eisen.

De fans kunnen het niet verkroppen dat hun sterspeler, die al zijn hele loopbaan in Barcelona speelt, niet meer tevreden is en daar houden ze Bartomeu verantwoordelijk voor na een zwak seizoen met veel interne problemen. FC Barcelona behaalde afgelopen seizoen voor het eerst in twaalf jaar geen enkele prijs.

"Het wordt er niet makkelijker op voor Ronald Koeman. Het is een hele onrustige periode in Catalonië", laat correspondent Edwin Winkels weten.