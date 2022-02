Freestyleskiër Ruud zweeft met vlag in zijn hand naar goud op big air

Freestyleskiër Birk Ruud heeft op de Winterspelen in Peking het goud op het nieuwe onderdeel big air veroverd. De 21-jarige Noor had zijn eerste twee sprongen als beste uitgevoerd en mocht dus in de derde run als laatste naar beneden.

Omdat niemand aan zijn score kwam, wist Ruud al dat het goud binnen was. Dat vierde hij op bijzondere wijze door met de Noorse vlag in de hand zijn derde sprong uit te voeren. Na het goud op de X games in 2018 en 2019 pakte hij in Peking zijn derde grote titel.