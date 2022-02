Wie moet Overmars opvolgen bij Ajax: Brands, Huiberts of toch Arnesen?

Marc Overmars - Pro Shots

Spoed is geboden. De transfermarkt is weliswaar sinds vorige week gesloten, maar achter de schermen gaan gesprekken over mogelijke transfers en contracten gewoon door. De huurperiode van spits Brian Brobbey loopt bijvoorbeeld in de zomer al af. En Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zullen vanwege een aflopend contract over vier maanden vertrekken. Wie moet Overmars opvolgen? Maar bovenal, wie is er beschikbaar? Marcel Brands Misschien wel de beste kandidaat. Brands heeft als technisch directeur ervaring in binnen- en buitenland. Binnen de landsgrenzen werkte hij bij RKC, AZ en PSV. En met succes: hij werd één keer met AZ en drie keer met PSV landskampioen.

Marcel Brands - AFP

De afgelopen drie seizoenen stond Brands onder contract bij Everton. Hij is per direct beschikbaar. Want hoewel hij in april vorig jaar zijn contract nog met drie jaar verlengde, werd hij in Engeland op 5 december jongstleden ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Nico-Jan Hoogma Hoogma is niet per direct beschikbaar. Zijn contract als directeur topvoetbal van de KNVB loopt in juni 2022 af. Hij was bij de voetbalbond sinds begin 2018 verantwoordelijk voor het Nederlands mannen- en vrouwenelftal.

Nico-Jan Hoogma - ANP

Hoogma, die eerder ook werkte bij Heracles, stelde met succes Sarina Wiegman aan als bondscoach van de vrouwen. Aan de andere kant wordt de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach hem zwaar aangerekend. Max Huiberts Succesvol. Dat woord past zonder twijfel bij Huiberts. Sinds hij in 2016 begon als technisch directeur in Alkmaar rijgt AZ het ene transfersucces aan het andere. Van Vincent Janssen tot Myron Boadu. En van Guus Til tot Alireza Jahanbakhsh. Stuk voor stuk spelers die AZ veel geld opleverden.

Max Huiberts - Pro Shots

Het is maar de vraag of Huiberts de oversteek naar Amsterdam wil maken. Een overstap ligt gevoelig in Alkmaar. En het is prettig werken in de betrekkelijk rust van Alkmaar. Zo liet algemeen directeur Robert Eenhoorn vorig jaar een mogelijke overgang naar zijn grote liefde Feyenoord lopen. Frank Arnesen Over gevoelige overstappen gesproken. Arnesen heeft weliswaar speciale gevoelens voor Ajax, hij speelde tenslotte midden jaren zeventig al voor de Amsterdamse club. Maar een verhuizing van Feyenoord naar de Johan Cruijff Arena zal niet goed vallen in Rotterdam-Zuid. De transfer van Steven Berghuis vorig jaar zomer maakte zo veel los bij de Feyenoord-supporters dat de Deen wel twee keer zal nadenken voor hij een nieuwe baan in Amsterdam accepteert.

1975: Sören Lerby en rechts Frank Arnesen bij stadion De Meer - ANP

Ervaring als technisch directeur heeft Arnesen zeker. Hij beschikt over een indrukwekkende lijst van clubs: Tottenham, Chelsea, HSV, Charkov en Anderlecht. Arnesen is eventueel komende zomer beschikbaar. Zijn contract bij Feyenoord loopt in de zomer af. Gerry Hamstra Durft Ajax het aan om Hamstra aan de grote tafel te zetten? Hij is sinds april vorig jaar in dienst van de Amsterdamse club. Hamstra ondersteunde Overmars, met als belangrijkste onderdeel het contracteren van talentvolle jeugdspelers en de contractverlengingen van de spelers van Jong Ajax.

Gerry Hamstra - Pro Shots

Hamstra werkte vijf jaar als technisch manager bij Heerenveen en was daarvoor onder meer zeven jaar hoofd jeugdopleiding bij Vitesse. Hij kent de Amsterdamse organisatie, maar flinke internationale ervaring heeft Hamstra niet. Patrick Kluivert Een outsider. In Nederland heeft Kluivert weinig ervaring als technisch verantwoordelijke. Toch heeft hij twee mooie clubs in het buitenland op zijn lijst staan. In 2016 werd hij directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain. Drie jaar later werd hij benoemd tot hoofd jeugdopleiding bij FC Barcelona.

Patrick Kluivert - Pro Shots