Vlhová schrijft geschiedenis met eerste Slowaakse goud in het alpineskiën

Petra Vlhová viert haar zege op de olympische slalom met Katherina Liensberger (links) en Wendy Holdener (rechts). - Reuters

Vertrouwde lijnen Vlhová, die dit seizoen vijf wereldbekerwedstrijden op de slalom won en met grote voorsprong winnaar van het eindklassement, gaf in de de eerste run 0,72 toe op de snelste tijd van de Duitse Lena Dürr. In de door haar persoonlijke coach Mauro Pini gestoken tweede run stoof de Slowaakse als een pijl naar beneden en zag vervolgens hoe al haar concurrenten zich stukbeten op haar tijd. Regerend wereldkampioene Katharina Liensberger uit Oostenrijk kwam nog het dichtste in de buurt, maar kwam 0,12 tekort voor het goud. Het brons was voor de Zwitserse Wendy Holdener. Holdener won vier jaar geleden in Pyeongchang zilver op de slalom. Sara Hector, de winnares van de reuzenslalom eerder deze Spelen, leek als enige op weg om de tijd van Vlhova. De Zweedse had een ruime marge halverwege de tweede run, maar in het onderste gedeelte miste ze een poortje.

Lena Dürr onderweg op de slalom bij de Olympische Spelen in Peking. - Reuters

Dürr, die in haar lange loopbaan maar een keer op het podium stond van een wereldbekerwedstrijd maar wel een zeer sterk seizoen doormaakt, kwam uiteindelijk 0,07 tekort voor het brons.

Shiffrin ook op slalom onderuit Voor skiester Mikaela Shiffrin liep ook de slalom uit op een teleurstelling. De Amerikaanse superster ging als zevende van start en behoorde tot de favorieten op dit onderdeel. Vier jaar geleden, in Pyeongchang werd de 26-jarige skiester vierde op dit onderdeel en in 2014. In Sotsji werd zij Olympisch kampioen op de slalom.

Ook op de slalom haalt Shiffrin de finish niet - NOS