Topfavoriet Shiffrin sneuvelt ook op de slalom al in de eerste run

Vier jaar geleden, in Pyeongchang werd de 26-jarige skiester vierde op dit onderdeel en in 2014. In Sotsji werd zij Olympisch kampioen op de slalom.

Voor skiester Mikaela Shiffrin is op de Winterspelen in Peking ook de slalom uitgelopen op een teleurstelling. De Amerikaanse superster ging als zevende van start en behoorde tot de favorieten op dit onderdeel.

Dit jaar wil het niet echt lukken voor de succesvolste alpineskiester aller tijden. Ondanks dat ze al vier keer wereldkampioen op de slalom werd, viel ze na een paar poortjes al uit.

"Het voelt als een grote teleurstelling", zei Shiffrin. "Mijn hele carrière heeft me geleerd om te vertrouwen op de manier waarop ik ski. De druk was hoog, maar dat voelde vandaag niet als het grootste probleem. Het is ook weer niet het einde van de wereld, maar ik heb wel veel om over na te denken."

Ook val op reuzenslalom

Eerder deze week haalde de tweevoudig olympisch en zesvoudig wereldkampioene ook op de reuzenslalom al in de eerste run de finish niet.

Shiffrin komt uit op alle vijf onderdelen, maar staat na haar twee favoriete onderdelen dus nog met lege handen.

Adriana Jelinkova zou ook meedoen op de slalom, maar de Nederlandse meldde zich dinsdag af nadat ze eerder in China positief testte op het coronavirus.