Universiteit VS schikt opnieuw in misbruikzaak gynaecoloog: 213 miljoen euro

De universiteit van Californië (UCLA) maakt ruim 243 miljoen dollar (circa 213 miljoen euro) over aan 203 vrouwen die door een UCLA-gynaecoloog zouden zijn misbruikt.

Twee jaar geleden schikte UCLA een soortgelijke zaak rond de gynaecoloog, genaamd James Heaps, ook al voor ruim 60 miljoen euro. In die zaak ging het om ruim honderd vrouwen die Heaps beschuldigden van aanranding, seksuele handelingen en ongepaste opmerkingen gedurende onderzoeken. De aantijgingen lopen van 1983 tot 2018.

Nog eens driehonderd vrouwen hebben civiele aanklachten tegen Heaps ingediend, die ook strafrechtelijk wordt vervolgd voor het misbruiken van zeven vrouwen.

'Twintig jaar gewacht op deze dag'

Eind 2017 werd na aantijgingen een onderzoek ingesteld door de prestigieuze universiteit, hoewel de eerste klachten al jaren daarvoor waren ingediend. Ondanks het onderzoek kon Heaps patiënten blijven zien. In juni 2018 werd hij ontslagen. Een jaar later werd hij opgepakt en aangeklaagd. Daarna kwamen meer vrouwen met beschuldigingen.

"Ik heb twintig jaar gewacht op deze dag", zei een van de vrouwen, Julie Wallach, in een persconferentie na bekendmaking van de nieuwste schikking. Ze zei dat ze het misbruik van Heaps in de jaren 90 heeft gemeld bij UCLA, "maar niemand luisterde en ik kon naar niemand anders toe. De emotionele schade die in de loop der jaren is aangericht, is enorm."

Reeks megaschikkingen

De schikkingen van UCLA volgen op recente megaschikkingen van andere grote Amerikaanse universiteiten. Zo schikte de universiteit van Michigan vorige maand nog voor zo'n 430 miljoen euro met meer dan duizend mensen die zeiden te zijn aangerand door een inmiddels overleden sportarts.

De University of Southern California (USC) betaalde in maart vorig jaar 725 miljoen euro aan 700 vrouwen die eveneens een gynaecoloog van seksueel misbruik beschuldigden.

Die gynaecoloog werd in juli 2019 opgepakt. Hij had in de loop der jaren 17.000 vrouwen behandeld en zou patiënten op ongepaste wijze hebben aangeraakt, foto's hebben genomen van hun geslachtsdelen en suggestieve opmerkingen hebben gemaakt over hun lichaam.