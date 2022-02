Klimaatdoel in Urgenda-vonnis definitief gehaald

Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd, is behaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 procent lager dan in 1990, zo blijkt uit de definitieve cijfers uit de emissieregistratie van het CBS en het RIVM.

In totaal lag de uitstoot in 2020 8,8 procent lager dan in 2019. De afname was onder meer te danken aan een sterke vermindering van het steenkoolgebruik. Kolencentrales zijn grote CO2-uitstoters. Geluk is ook een factor: 2020 was relatief warm, waardoor minder aardgas nodig was voor verwarming.

Verder speelden de coronamaatregelen een "beperkte" rol. De uitstoot van de industrie bleef ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, maar de uitstoot van het wegverkeer daalde met 15 procent. Die daling hangt samen met het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, meldt het CBS.

Urgenda-vonnis

Lang was het onduidelijk of het Urgenda-doel door Nederland gehaald zou worden. In 2020 moest de uitstoot van CO2 en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde tenminste met 25 procent zijn verminderd. De Hoge Raad bepaalde dat eind 2019 in een zaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda.

In eerste instantie werd vorig jaar op basis van niet definitieve cijfers ingeschat dat het doel net niet gehaald zou worden. Later werd van meer sectoren bekend hoeveel de daadwerkelijke uitstoot was en bleek de daling groter, waardoor het doel mogelijk toch gehaald zou worden.

Toevalstreffers

Urgenda noemt in een reactie tegenover persbureau ANP het definitief halen van het klimaatdoel het gevolg van "toevalstreffers" en eist meer actie. "Anders verwacht ik dat er voor 2030 nieuwe rechtszaken gaan komen", zegt directeur Marjan Minnesma.

De komende jaren moet de uitstoot verder dalen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat de afname zeker 49 procent moet zijn in 2030, ten opzichte van 1990. Het kabinet wil dat ophogen tot 55 procent.

De vraag is nog hoe de cijfers over 2021 precies zullen uitvallen. Uit voorlopige CBS-cijfers bleek in december vorig jaar dat in de eerste drie kwartalen zo'n 3 procent méér broeikasgassen werden uitgestoten dan in 2020. De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal verschijnen half maart.