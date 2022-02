Miljarden aan gestolen bitcoins in beslag genomen in VS

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 3,6 miljard dollar aan gestolen bitcoins in beslag genomen, omgerekend ruim 3,1 miljard euro. Hackers hadden de cryptomunten in 2016 buitgemaakt op de online beurs Bitfinex, een handelsplatform voor cryptovaluta. Justitie spreekt van de grootste financiële inbeslagname ooit.

In totaal werden bij de hack 120.000 bitcoins gestolen. Die vertegenwoordigen nu een waarde van meer dan 4,5 miljard dollar (ruim 3,9 miljard euro). Bij de hack in 2016 was dat nog 71 miljoen dollar (61 miljoen euro).

Een echtpaar uit New York is aangehouden op verdenking van het witwassen van een deel van de gestolen bitcoins. In totaal kwamen zo'n 25.000 witgewassen cryptomunten in dollarvorm op hun rekening terecht. Justitie kon de overige 94.000 gestolen bitcoins veiligstellen en in beslag nemen.

Wallmart-cadeaukaart

Volgens de Amerikaanse autoriteiten laten de arrestaties zien dat cryptomunten geen veilige haven bieden voor criminelen. De gestolen bitcoins zouden zijn witgewassen via een labyrint aan cryptotransacties, onder meer op het zogeheten darkweb, een verborgen deel van internet.

"Criminelen laten altijd sporen na", zegt de vicedirecteur van de FBI. "Deze zaak bewijst dat de FBI de middelen heeft om digitale sporen te volgen, waarheen die ook mogen leiden."

De twee aangehouden Amerikanen hebben het opgestreken geld aan allerlei zaken uitgegeven, van goud tot een Walmart-cadeaukaart van 500 dollar. Ze moeten vandaag voor de rechter verschijnen.