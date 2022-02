Hoofdrol Weghorst, Van de Beek debuteert en kattenmishandelaar Zouma toch basis

Wout Weghorst heeft dinsdagavond een hoofdrol vertolkt bij zijn nieuwe club Burnley. Mede dankzij een knappe assist van de Nederlander pakte de hekkensluiter van de Premier League een belangrijk punt tegen Manchester United (1-1).

Weghorst, die met zijn winterse overgang naar de Premier League zijn droom uit zag komen, toonde zich vlak na rust van zijn beste kant. De aanvaller staat niet bekend om zijn fijnbesnaarde techniek, maar stuurde met een prachtige kapbeweging twee United-verdedigers het bos in om vervolgens Jay Rodriguez weg te sturen. Die maakte op zijn beurt de gelijkmaker.

Tot dat doelpunt had Burnley in eigen huis weinig in te brengen tegen Manchester United, waarbij Cristiano Ronaldo op de bank begon. Paul Pogba had de ploeg van Ralf Rangnick na een kleine twintig minuten op voorsprong gebracht, maar verzuimde het grote overwicht vervolgens te vertalen in nog meer doelpunten.