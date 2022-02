'Kabinet overweegt sluiting Johan Willem Frisokazerne in Assen'

Staatssecretaris Van der Maat van Defensie heeft tijdens een overleg met een Drentse delegatie aangegeven dat sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen op termijn een 'serieuze optie' is. Dat staat in een brief die de provincie Drenthe en de gemeente Assen vandaag naar de Drentse politiek hebben gestuurd.

De provincie Drenthe en de gemeente Assen maken zich sterk voor het behoud van de kazerne. "Hoewel sluiting nog geen uitgemaakte zaak is, zijn wij geschrokken en bezorgd over de mogelijke consequenties", schrijven Gedeputeerde Staten. De kazerne in Assen is een van de thuisbases voor de Luchtmobiele Brigade van het leger. Ook in Arnhem is een deel van de brigade gevestigd.

Werkgelegenheid

"Sluiting van de JWF-kazerne betekent het verlies van 1000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio Assen. Het verdwijnen van die banen komt bovenop het verlies aan werkgelegenheid bij de NAM. De regio Assen wordt daar al hard door geraakt. Mede tegen deze achtergrond leggen wij ons niet bij sluiting neer", staat in de brief.

Ondernemersverenigingen in Drenthe steunen de gemeente en de provincie. Ook zij zijn bang dat sluiting grote nadelige gevolgen heeft voor de stad en de werkgelegenheid, zegt Ton Schroor van ondernemersvereniging VNO-NCW en MKB Noord tegen RTV Drenthe.

In het coalitieakkoord kondigde het kabinet Rutte IV al aan dat Defensie overbodig vastgoed zal afstoten en het benodigde vastgoed zal verduurzamen en moderniseren.

Al eerder bedreigd

Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne in Assen met sluiting bedreigd vanwege bezuinigingen bij Defensie. Toen kwamen onder meer de gemeente Assen en de provincie succesvol in actie voor behoud van de basis. Een actiecomité startte een petitie die door duizenden mensen werd getekend.

Een afvaardiging van gemeente en provincie spreekt binnenkort weer met staatssecretaris Van der Maat over de kwestie. De provincie benadrukt dat er nog geen formeel besluit is genomen over de toekomst van de kazerne. "Onze inzet is duidelijk", zeggen commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en burgemeester Out van Assen. "Wij willen de staatssecretaris ervan overtuigen dat onze JWF-kazerne open moet blijven."