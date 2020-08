Elfde van de elfde in Den Bosch afgelast vanwege corona

De festiviteiten op de eerste dag van het carnavalsseizoen in Den Bosch gaan dit jaar niet door. Dat heeft de Bossche carnavalsclub vanavond bekendgemaakt.

Het feest waarmee traditioneel het seizoen wordt afgetrapt, wordt afgeblazen vanwege corona. Het is de bedoeling om het evenement nu online te laten plaatsvinden.

De horeca wil het liefst dat het evenement op een aangepaste manier doorgaat. "Voor de horeca in Den Bosch is het een ramp als de elfde van de elfde niet gevierd kan worden", zegt Otto van den Groenendaal van het café 't Pumpke tegen Omroep Brabant.

Op 7 september is er overleg met de gemeente. Maar de Bossche horeca is ook reëel: "Het moet niet koste wat kost doorgaan", zegt Van den Groenendaal. "Als het niet veilig kan, dan slaan we gewoon een jaar over."