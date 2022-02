Van de Zandschulp heeft geen kind aan Miralles en is door in Rotterdam

Botic van de Zandschulp (ATP-51) is voor het eerst in vijf deelnames tot de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam doorgedrongen. Hij deed dat overtuigend ten koste van Bernabé Zapata: 6-1, 6-2.

Van de Zandschulp brak de Spanjaard in de eerste set vier keer, maar zijn eigen opslag haperde in het begin ook flink en daarnaast speelde hij ook slordig.

Toch was hij veel beter dan de nummer 129 van de wereld en Van de Zandschulp had de klus in iets meer dan een uur geklaard.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het donderdag op tegen de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka, die eerder op de dag de als vijfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov verraste.

Favoriet Tsitsipas blijft behouden voor toernooi

Ook Stefanos Tsitsipas is naar de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi. De Griek had het eerder op de avond in Rotterdam zwaar tegen zijn Spaanse tegenstander Alejandro Davidovich Fokina, maar wist in drie sets de overwinning toch binnen te slepen.

De als eerste geplaatste Tsitsipas leek zich op de snelle Rotterdamse baan minder comfortabel te voelen dan Davidovich Fokina. De 22-jarige Spanjaard serveerde goed en was met zijn harde forehand gevaarlijk, maar Tsitsipas was vaster.

Dat leverde de Griek de eerste set op. Daarna leek Tsitsipas het in de tweede set af te maken, maar Davidovich Fokina vocht zich naar een tiebreak.