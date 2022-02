Tsitsipas wint in eerste ronde in Rotterdam van Davidovich Fokina

Stefanos Tsitsipas is naar de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi. De Griek had het in Rotterdam zwaar tegen zijn Spaanse tegenstander Alejandro Davidovich Fokina, maar wist in drie sets de overwinning toch binnen te slepen. De als eerste geplaatste Tsitsipas leek zich op de snelle Rotterdamse baan minder comfortabel te voelen dan Davidovich Fokina. De 22-jarige Spanjaard serveerde goed en was met zijn harde forehand gevaarlijk, maar Tsitsipas was vaster. Dat leverde de Griek de eerste set op. Daarna leek Tsitsipas het in de tweede set af te maken, maar Davidovich Fokina vocht zich naar een tiebreak.

Stefanos Tsitsipas - AFP

Daarin was de 22-jarige uit Malaga veel sterker; hij won de tiebreak met overmacht. Tsitsipas blijft rustig De druk lag daardoor volledig bij favoriet Tsitsipas. Die bleek daar echter goed tegen bestand. Op 3-3 werkte Davidovich Fokina eerst nog een breakpoint weg, maar bij de tweede kans sloeg Tsitsipas toe. Daarna was de Griek onverbiddelijk en speelde hij zich naar een 6-4 setzege. Zo blijft er een favoriet behouden voor het ABN Amro-toernooi, nadat eerder smaakmaker Jo-Wilfried Tsonga en favoriet Asian Karatsev (door Nederlander Tallon Griekspoor) werden uitgeschakeld. De partij tussen Botic van de Zandschulp en de Spaanse Bernabe Zapata Miralles begint later vanavond en is rechtstreeks te zien via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.