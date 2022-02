Appartementencomplex Heerhugowaard ontruimd vanwege stankoverlast

Bewoners van 47 appartementen in een appartementencomplex in Heerhugowaard hebben op last van de brandweer hun woning moeten verlaten vanwege stankoverlast.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat het om een "penetrante lucht". De geur is alleen te ruiken in het complex en werd rond 20.45 uur voor het eerst gemeld bij de brandweer.

De brandweer doet onderzoek naar de bron van de stank en is iedere woning afgegaan. Tot nu toe is er echter nog niets gevonden. In het complex wonen ongeveer honderd mensen. Bewoners worden opgevangen in het verzorgingshuis tegenover het complex. Drie bewoners die coronaverschijnselen hebben, zijn opgevangen in een hotel in de buurt.