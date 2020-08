Zomerstorm richt her en der schade aan

Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Den Haag kwam een vrouw gedeeltelijk onder een omgewaaide boom terecht; in Heerhugowaard waaide een steiger om.

De vrouw in Den Haag was aan het wandelen en kwam onder de takken van de vallende boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan, waarna ze voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht.

In Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. Het puin kwam op straat terecht. De Veiligheidsregio Haaglanden meldt dat er sinds 21.00 uur rond de twintig meldingen van stormschade zijn binnengekomen.

In Heerhugowaard zette de brandweer uit voorzorg eerder al de straat af, meldt NH Nieuws. De brandweer kon niet voorkomen dat de wind vat kreeg op de steiger, die omviel.

Code geel

In de kustprovincies geldt sinds gisteravond 20.00 uur code geel, tot vanochtend 08.00 uur. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten tot 90 kilometer per uur, met in de nacht aan zee uitschieters tot boven de 100 kilometer per uur.

Francis is de eerste zomerstorm van dit jaar en raasde gisteren al over Groot-Brittannië en Ierland.

Ook daar richtte de storm schade aan: