PSV na een helft al klaar met NAC en eerste halvefinalist KNVB-beker

Na twee nederlagen in de competitie heeft PSV zich kinderlijk eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. De nummer twee van de eredivisie won in Eindhoven met 4-0 van NAC Breda, dat elfde staat in de eerste divisie.

De laatste vier keer dat deze ploegen elkaar in de beker troffen (1994, 2004, 2007 en 2020) trok NAC aan het langste eind, maar ditmaal zat een verrassing er nooit in.

Joël Drommel keerde bij PSV terug onder de lat nadat hij in het verloren competitieduel met AZ nog was gepasseerd ten faveure van Yvon Mvogo.