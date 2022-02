Vandaag in Peking: kan Knegt opnieuw verrassen op de 1.500 meter?

Geen langebaanschaatsen vandaag in olympisch Peking, maar er is genoeg Nederlandse inbreng in de shorttrackhal.

Vanaf 12.00 uur komen de shorttrackers in actie. De mannen werken in het Capital Indoor Stadium de 1.500 meter af, van de kwartfinales tot en met de rit om de medailles. Voor Nederland verschijnen Sjinkie Knegt, die vier jaar terug in Zuid-Korea naar zilver snelde, Sven Roes en Itzhak de Laat op het ijs.

Voor de vrouwen staan twee onderdelen op het programma. Het is de bedoeling dat om 12.44 uur wordt begonnen met de eerste schifting op de 1.000 meter. Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer nemen de honneurs namens Nederland waar.

Als alles volgens schema verloopt, zijn om 13.45 uur de halve finales van de aflossing. Oranje, dat in 2018 met gelukje de bronzen medaille won, is uiteraard van de partij.

Aansluitend zijn, vermoedelijk vanaf 14.13 uur, de B- en A-finale van de 1.500 meter voor de mannen.