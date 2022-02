Palmeiras is te sterk voor Al Ahly en gaat naar finale WK voor clubs

In Abu Dhabi waren de tribunes goed gevuld. Zowel de fanatieke aanhang van Palmeiras als die van Al Ahly was massaal afgereisd.

In de slotfase kreeg Ayman Ashraf rood na een harde tackle en kopte Walid Soliman nog op de lat.

Duda was de man voor de club uit São Paulo. De 30-jarige middenvelder stond met een listig passje aan de basis van de 1-0 van Raphael Veiga en schoot kort na rust na een dribbel over de rechterflank de 2-0 hard en hoog tegen de touwen.

Het Braziliaanse Palmeiras heeft de finale bereikt van het WK voor clubs in Abu Dhabi. De Copa Libertadores-winnaar was Al Ahly, winnaar van de Afrikaanse Champions League, met 2-0 de baas.

Het WK voor clubteams leeft in Europa maar mondjesmaat. De afstand - het toernooi sinds 2005 in Azië gehouden - is voor fans van Europese deelnemende clubs reden niet mee te reizen.

Daarnaast is de hegemonie van de Europese afgevaardigden groot: de laatste keer dat de UEFA Champions League-winnaar het WK voor clubteams niet won was in 2012. Chelsea verloor toen van het Braziliaanse Corinthians.

Onder supporters van Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse clubs is de hunkering naar een mondiaal succes groter.