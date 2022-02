Dochter en Rijkaard houden Cruijffs missie na kwart eeuw Foundation in leven

Vandaag bestaat de Johan Cruyff Foundation alweer 25 jaar en dat werd gevierd in Betondorp, de plek waar het allemaal begon voor Cruijff. Zijn dochter Susila, die grote gelijkenissen vertoond met haar vader, is een van de ambassadeurs en herinnert zich het moment dat haar vader op het idee kwam voor de stichting nog goed.

Johan Cruijff zag in zijn tijd in Amerika een kindje met het syndroom van down alleen op de stoep zitten. Het jongetje keek naar hoe Cruijffs kinderen met buurtkindjes aan het voetballen waren. Hij was buitengesloten, want: niet goed genoeg.

"Dat kindje mocht vaak niet meedoen, want hij was niet goed genoeg. Zo zijn kinderen. Mijn vader vond hem dus een beetje zielig en begon met hem te spelen. Kort daarna werd hij uitgenodigd voor de Paralympics door een van de Kennedy's. Die twee dingen zorgden er uiteindelijk voor dat de stichting in het leven werd geroepen."

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot organisatie die wereldwijd sport- en spelprojecten ondersteunt. Een belangrijk onderdeel zijn de Johan Cruyff-courts. Over de hele wereld liggen bijna 300 trapveldjes.

Exportproduct

"Dat heeft alles te maken met de naam van Johan Cruijff", zegt oud-topvoetballer en ambassadeur Frank Rijkaard. "Nederland is een klein landje maar Cruijff is altijd een geweldig exportproduct geweest. Zelfs nu nog en dat is iets waar we trots op kunnen zijn."

Rijkaard leeft sinds hij gestopt is als trainer in de anonimiteit. De voetballerij is een afgesloten hoofdstuk, zo geeft hij gedecideerd aan. Hij probeert een zo goed mogelijk mens te zijn en richt zich op zijn familie. Alleen voor de Foundation maakt hij een uitzondering en treedt hij wel eens in de publiciteit.

"Je helpt een beetje mee aan de missie die Johan Cruijff had. Zoveel mogelijk de gelegenheid creëren voor kinderen wereldwijd om te kunnen spelen. Dat is heel belangrijk en dat sprak me aan."