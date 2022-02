Grote schaatsfans Jeanine en Evert kijken Spelen noodgedwongen vanaf de bank

Jeanine en Evert uit Ermelo, die gelden als de grootste schaatsfans van de wereld, kijken de Olympische Spelen dit jaar noodgedwongen op de bank.

In 2006 waren ze erbij in Turijn, in 2010 in Vancouver, in 2014 in Sotsji en vier jaar geleden in Gangneung. En dit jaar dus thuis. Het stel had al een appartement in Peking geboekt, maar kon daar niet heen door de coronapandemie. Evert: "Een wereld van verschil, maar we maken er wat van."

Jeanine vult aan: "Op tv kijken is natuurlijk prachtig en spannend, maar als je daar zit dan beleef je het echt."

In Turijn is het begonnen, zegt Jeanine. Vanaf toen keek het stel vier jaar lang uit naar de volgende Spelen. "We hebben daarna nooit meer verstek laten gaan." Het stel bracht in 2009 alvast een bezoekje aan Vancouver. "Om te kijken waar de hal ligt, waar kunnen we gaan slapen? We pakken de fiets en fietsen door de hele stad", beschrijft Jeanine.

Wereldgasten

De NOS volgt de diehards al vanaf 2006, toen ze dus in Turijn waren voor de Spelen. De vorige editie in Gangneung beschreef het stel als een van de mooiste Spelen die ze hebben meegemaakt. Jeanine toen: "Ja. Geweldige Koreanen en volle stadions. Dat hebben we bij de Winterspelen nog nooit meegemaakt. Wereldgasten. Heel lief."

Evert is door Jeanine aangestoken met de schaatskoorts, zegt hij. "Er is een unieke sfeer bij het schaatsen. We juichen voor iedereen."

De komende vier jaar kijken ze uit naar de Olympische Spelen 2026, die opnieuw in Italië zijn. "We gaan er zeker weer naar toe. Dit jaar of volgend jaar gaan we alvast rondkijken."

Eerst de wereld over, nu op de bank in Nederland: