Renault trekt beroep tegen straf Racing Point in

Renault staakt de strijd in de zaak rondom de 'illegale' bolide van het Racing Point-team. De Franse Formule 1-renstal trekt het hoger beroep in dat het had aangespannen na de recente uitspraak van de FIA, de internationale autosportfederatie.

Racing Point zou delen van de succesvolle Mercedes van vorig jaar hebben gekopieerd. Daarvoor kreeg het team onlangs een boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten in mindering.

Renault was het daar niet mee eens. "We zijn de aanjagers van dit proces. Ik wil de verhoudingen niet op de spits drijven, maar we zoeken antwoorden op sleutelvragen", stelde teambaas Cyril Abiteboul al eerder.