Nuis weet het nu zeker: 'Beter goed gejat dan slecht bedacht'

In wat in het Nederlandse deel van het olympisch dorp inmiddels het Gouden Appartement heet, kan Kjeld Nuis zich geen betere huisgenoot wensen dan Ireen Wüst. Een prachtige sportvrouw, noemt hij haar. Een mooi mens, dat ook. "Ik had haar liever eerder in mijn loopbaan ontmoet." De glorieuze winnares van de 1.500 meter nam haar ploeggenoot voor aanvang van diezelfde afstand even bij de hand. De ervaringsdeskundige gaf de 32-jarige Nuis een paar bruikbare tips mee voor hij het ijs opstapte. Gas geven Als een schaatser die net komt kijken, voerde olympisch, wereld- en Europees kampioen Nuis braaf uit wat hem door de drie jaar oudere Wüst werd opgedragen. Niet afwijken van zijn raceplan en tot de laatste meter gas geven. Heus, dan zou alles goed komen. Het bleken woorden van een hoog profetisch gehalte. Nuis knoopte de goede raad in de oren en vond zichzelf na de 1.500 meter terug op dezelfde plek waar Wüst een etmaal eerder stond: de hoogste trede van het ereschavot. Bekijk hieronder de ontknoping van de 1.500 meter en de fenomenale race van Kjeld Nuis.

Kopieergedrag loont, zo bleek in The Ice Ribbon van Peking. "Beter goed gejat dan slecht bedacht", lachte de winnaar. Drie keer starten op de Olympische Spelen en drie keer na afloop een gouden medaille ophalen. Een score van honderd procent die slechts bitter weinig atleten is gegund. Op de vraag of hij die trilogie ook zonder Wüst had kunnen voltooien, moest de meester van de metrische mijl het antwoord schuldig blijven. "Laat ik het erop houden dat ik blij ben dat ze hier is. Ik heb veel te danken aan haar prestaties. En aan haar tips." Goede raad Goede raad bleek eens te meer in eenvoudige woorden te schuilen. Wüst hield haar teamgenoot maandagavond bij terugkeer in het appartement voor dat hij zich vooral aan het door hem vooraf geschreven raceplan moest houden. Een paar steekwoorden, meer had Nuis' toverformule eigenlijk niet om het lijf. Hij moest vooral in het begin van de race gebruik maken van zijn tegenstander, de Zuid-Koreaan Kim Min-seok.

Kjeld Nuis juicht na het winnen van de olympische 1.500 meter - ANP

"Met de rem erop starten, technisch lekker blijven rijden en na anderhalve ronde pas het gas erop", vertelde Nuis. Schouderophalend: "Eigenlijk best wel een saai plan." Het schrijven van de strategie kreeg maandag van Nuis de voorkeur boven een bezoekje aan het stadion om zijn teamgenote aan te moedigen. Nuis was te huiverig om, gezeten op een van de 12.000 stoeltjes in The Ice Ribbon, 24 uur voor zijn eigen race overmand te worden door emoties. "Zo'n tranentrekkertje, dat wil je niet van dichtbij zien. Zoiets doet emotioneel te veel met je. Gelukkig snapte Ireen dat volkomen."

Ireen Wüst en Kjeld Nuis tijdens een training in Peking - ANP

Hij nam plaats voor de televisie, maar zelfs daar kreeg Nuis het te kwaad toen hij Wüst haar zesde gouden olympische medaille zag behalen. Om de zinnen te verzetten stapte hij op zijn racefiets om een rondje door het olympisch dorp te rijden. Ofschoon hij zich nauwelijks inspande, gaf zijn horloge een hartslag van 140 aan. Bij terugkeer in het olympisch dorp wendde Wüst zich meteen tot hem. Op 35-jarige leeftijd heeft de schaatsster die in het verleden eerst en vooral voor zichzelf koos, oog gekregen voor haar ploeggenoten. In Nuis lijkt ze haar mannelijke evenknie te hebben gevonden. Masterclass Schaatsen aan de zijde van Nuis is voor Wüst het gezegde van twee zielen en één gedachte geworden. Ze leerde hem een mijl te rijden met twee handen op de rug en gaf hem een masterclass finishen. Waar schaatsers doorgaans in de laatste meters de benen stilhouden en zich over de verlossende eindstreep laten glijden, maakt Nuis in navolging van Wüst zijn slagen af tot voorbij de eindstreep. Bekijk hieronder de samenvatting van de 1.500 meter.

Gouden Nuis en zilveren Krol veruit de snelsten op 1.500: bekijk de samenvatting - NOS

Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi van eind december hield hij daarmee Thomas Krol achter zich. Nu droeg het wezenlijk bij aan de 0,34 seconden voorsprong die hij uiteindelijk had op diezelfde Krol. Zo, en niet anders, moest Nuis het dus ook aanpakken tijdens de race waar hij zijn olympische titel moest verdedigen. "Gast, jij gaat dit morgen ook doen!", was de boodschap waarmee ze hem naar bed stuurde. Inspirerend Inspirerend, noemde Nuis de steun die hij kreeg. Onwillekeurig gingen zijn gedachten terug naar vier jaar geleden, toen Sven Kramer in Pyeongchang de toon van het olympisch schaatstoernooi zette bij zijn toenmalige ploeg. Na het goud van Carlijn Achtereekte op de drie kilometer voerde Kramer met diens olympische zege op de 5.000 meter de druk nog maar eens lachend op. "Stond hij daar voor het raam van mijn appartement met die gouden plak te zwaaien", herinnert Nuis zich. "Morgen moet jij, riep hij toen lachend."

Kjeld Nuis knuffelt met schaatscoach Michel Mulder - ANP

"De sfeer in de ploeg was er toen een van stoer doen. Echt van dat haantjesgedrag. Nu zit ik in een omgeving waarin ik veel meer word ondersteund. Dit is enorm inspirerend." Niet voor niets liep Nuis, toen na de laatste rit duidelijk was dat niemand aan zijn tijd van 1.43,21 kwam, over het ijs naar de hoek van het stadion waar zijn vier ploeggenoten zaten. Naast Wüst maakte hij ook Hein Otterspeer, Michelle de Jong en Femke Kok deelgenoot van zijn vreugde. "Wat de mensen op televisie zien, is maar een fractie van wat wij in werkelijkheid het hele jaar door meemaken", klonk het ter verduidelijking. "Je zit 52 weken lang bij elkaar op de lip en voelt de pijn van een ander." Coronavaccinatie En pijn voelde Nuis genoeg sinds hij twee seizoenen geleden zijn entree maakte bij de ploeg van Gerard van Velde. Eind 2020 liep hij corona op. Als daarvan verloor hij zes kilogram spierweefsel. Een half jaar later werd na een tweede coronavaccinatie tijdens een trainingskamp in Duitsland pericarditis, een ontstoken hartzakje, gediagnosticeerd. Tien op de zes miljoen mensen overkomt zoiets. Nuis is zo iemand die dat overkomt. Vergeleken daarbij was het fietsongeluk dat daarop volgde weinig meer dan klein ongemak. "Pech hoort nu eenmaal bij me", zegt hij daar zelf over.

Kjeld Nuis met teamgenoten Michelle de Jong, Femke Kok, Ireen Wüst en Hein Otterspeer - ANP