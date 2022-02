RIVM: groei besmettingen vlakt af, we gaan richting de piek

Volgens het RIVM lijkt het erop dat de piek in het aantal besmettingen binnenkort wordt bereikt. "We zien een afvlakking van de groei van het aantal meldingen. De snelheid is er grotendeels uit", zegt Aura Timen van het RIVM. "Dat is goed nieuws." Het aantal positief getest mensen nam afgelopen week wel toe, maar minder hard dan vorige week. "Het is de eerste aanwijzing dat we richting een piek gaan. Het is voor het eerst dat we deze trendbreuk constateren." Achterstanden De afgelopen drie weken had het RIVM een forse achterstand in het aantal gerapporteerde positieve testen. Door een nieuwe manier van werken is deze achterstand van zo'n 317.184 positieve testen vanaf vandaag weggewerkt. Hierdoor is het aantal positieve testen van afgelopen week wel flink vertekend: het RIVM rapporteert 824.304 positieve testen, zo'n 300.000 meer dan vorige week. Een deel hiervan betreft dus een correctie van een administratieve achterstand.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het aantal positieve testen, is het deze week daarom zinvoller om naar de data van de GGD te kijken. Hierin zijn de positieve testuitslagen van de commerciële teststraten niet meegenomen, maar alleen de mensen die positief zijn getest in de GGD-teststraten.

GGD - NOS

Ook in de ziekenhuizen nam het aantal nieuwe ziekenhuisopnames minder hard toe dan vorige week, blijkt uit cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Afgelopen week werden 1227 nieuwe patiënten met corona opgenomen. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van een week eerder. Op de IC's werden 108 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van een week eerder. Vorige week was de groei beduidend groter. Uit een analyse van stichting NICE (dat net als het LCPS ziekenhuisopnames registreert) blijkt dat afgelopen twee weken bij 27 procent van alle ziekenhuisopnames, covid-19 niet de reden was dat ze werden opgenomen. Bij IC-opnames was dat 21 procent.

opnames - NOS

Er liggen momenteel 1580 (vorige week 1343) coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 226 (vorige week 215) op de IC. Op het hoogtepunt van de deltagolf in december lagen er 662 coronapatiënten op de IC. Dat de bezetting sneller is toegenomen dan de instroom heeft te maken met een registratiefout. Volgens het LCPS rapporteerde een deel van de ziekenhuizen tot vorige week alleen het aantal patiënten dat vanwege corona in het ziekenhuis lag rapporteerde en niet alle patiënten die om een andere reden in het ziekenhuizen lagen maar wel positief getest werden. Vanaf gisteren geven alle ziekenhuizen het complete aantal patiënten door met een coronabesmetting, waardoor er die dag een flinke stijging was.

bezetting - NOS

Dat het aantal besmettingen al weken oploopt, terwijl de groei in minder mate in de ziekenhuizen is terug te zien, komt mede doordat het virus nog altijd niet hard rondgaat onder mensen boven de 60. Vooral onder kinderen en tieners is het aantal besmettingen hoog. In beide leeftijdsgroepen is al wel een daling te zien, meldt het RIVM.