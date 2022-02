Zes jaar cel en tbs voor man uit Almere na dodelijke steekpartij

Een man uit Almere heeft een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging gekregen voor het doodsteken van een 19-jarige jongen voor het station in Lelystad. De rechtbank houdt in de straf rekening gehouden met de psychische stoornis en de gebrekkige ontwikkeling van de man, schrijft Omroep Flevoland.

De steekpartij was in november 2020. De 21-jarige Almeerder en het slachtoffer waren goede vrienden, maar kregen die dag ruzie over uitgeleende kleding. Die ruzie begon in Almere en liep later op de avond in Lelystad uit de hand. In de buurt van de stationshal werd het slachtoffer neergestoken.

Geen vuurwapen

De Almeerder zegt dat hij uit noodweer handelde, omdat hij dacht dat het slachtoffer een vuurwapen bij zich had. Ook zou die een schietbeweging hebben gemaakt.

De rechtbank gelooft dit verhaal niet. Op camerabeelden wijst niets erop dat het slachtoffer een vuurwapen bij zich had en in de auto waarin ze naar Lelystad waren gereden is ook niets gevonden.

De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de moeder van het overleden slachtoffer.