Israël doodt drie Palestijnse militanten op Westelijke Jordaanoever

In een auto in de stad Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn vanmiddag drie Palestijnen door Israëlische militairen gedood. Volgens de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst waren de mannen verantwoordelijk voor beschietingen van Israëlische militairen en burgers. De Palestijnse autoriteiten bevestigen de dood van de mannen. Op sociale media worden beelden verspreid van de plek van het incident van vandaag. Daarop is een Palestijnse auto te zien waarvan de voorruit doorzeefd is met kogels. In een andere video is te zien hoe zwaarbewapende Israëlische militairen in undercoverauto's de plek lijken te verlaten.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een reactie van een executie en veroordeelt het doden van de drie "in de meest scherpe bewoordingen". Israël meldt dat de mannen werden gedood "in een confrontatie met Israëlische veiligheidstroepen" nadat ze hadden geprobeerd het vuur te openen. Aan Israëlische kant vielen geen doden of gewonden. Een vierde inzittende van de auto zou door de Israëlische eenheid zijn opgepakt. Leden van gewapende groep Online circuleren eerder genomen foto's die van de drie gedode Palestijnen zouden zijn, waarop ze poseren met geweren. Een van hen draagt daarop een hoofdband van de al-Aqsa Martelarenbrigade, een gewapende groepering die gelieerd is aan de Fatah-beweging van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Volgens lokale media heeft de organisatie, die op de terreurlijst staat van onder meer de Europese Unie, bevestigd dat de drie mannen lid waren van de groep. De rivaliserende Palestijnse beweging Hamas, die de Palestijnse Gazastrook bestuurt, roept zijn aanhangers op "hun frustratie en woede te uiten tegen de zionistische vijand", waarmee Israël wordt bedoeld. De Israëlische premier Bennett prijst op zijn beurt de Israëlische strijdkrachten, die volgens hem "opnieuw hebben aangetoond dat terroristen nergens veilig zijn." Het incident vond plaats in een wijk van de stad Nablus, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Het gebied wordt door Israël bezet, terwijl de Palestijnen het zien als een essentieel onderdeel van hun toekomstige staat.