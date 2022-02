Benedictus erkent fouten kerk bij aanpak misbruik, maar zwijgt over zichzelf

Maar hij vraagt zich ook af of hij God daar vergiffenis voor moet vragen. Hij zegt ook dat God zijn uiteindelijke rechter zal zijn. "Binnenkort zal ik het finale oordeel over mijn leven horen", schrijft de voormalige paus, die al erg verzwakt is.

Zo was er het geval van een priester die in een ander bisdom misbruik had gepleegd. Hij werd naar München overgeplaatst voor therapie, maar kon daar als priester doorgaan met het plegen van misbruik. De onderzoekers spoorden getuigen op die verklaarden dat Ratzinger hoogstwaarschijnlijk van de voorgeschiedenis wist.

Benedictus stond tussen 1977-1982 aan het hoofd van het bisdom, toen nog als kardinaal Joseph Ratzinger. De onderzoekers verwijten hem dat hij in zeker vier gevallen nalatig is geweest.

In een rapport dat in opdracht van het bidsdom door een advocatenkantoor werd gemaakt, staat dat in de naoorlogse periode in dit bisdom zeker 497 gelovigen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Het merendeel daarvan waren jongens.

Emeritus paus Benedictus XVI geeft toe dat de katholieke kerk fouten heeft gemaakt bij de aanpak van seksueel misbruik toen hij aartsbisschop van München en Freising was. In de brief waarin hij dat doet gaat hij niet concreet in op de rol die hij heeft gespeeld.

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede:

Een emeritus paus die zich per brief verdedigt tegen beschuldigingen van een team advocaten. Alleen dit al laat zien hoe enorm de cultuur binnen en buiten de Kerk veranderd is in de afgelopen decennia.

In de tijd dat Joseph Ratzinger, de eigenlijk naam van Benedictus XVI, aartsbisschop van München en Freising was, was het onderwerp seksueel misbruik door priesters een groot taboe. Er heerste in die jaren (eind jaren 70, begin jaren 80) een cultuur van zwijgen en toedekken. Van het heen en weer schuiven met misbruikende priesters tussen en binnen bisdommen. In de eerste plaats om de reputatie van de Kerk te beschermen. Slachtoffers werden niet gehoord.

Het is ironisch dat de eerste paus die daadwerkelijk begon met de aanpak van seksueel misbruik en een einde maakte aan die doofpotcultuur, zich nu zelf moet verantwoorden voor zijn handelen als aartsbisschop. Of beter, voor zijn mogelijk niet-handelen, ook al zwijgt hij daarover in deze brief. Maar dat hij zich in het openbaar wil verantwoorden, is wel degelijk een stap voorwaarts.