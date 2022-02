RIVM-onderzoek: booster beschermt 68 procent tegen omikroninfectie

Vaccinaties en doorgemaakte corona-infecties beschermen minder goed tegen de omikronvariant dan tegen de deltavariant. Boostervaccinaties verhogen de bescherming tegen omikron weer, blijkt uit RIVM-onderzoek naar de gegevens van ruim een half miljoen mensen die zich lieten testen bij de GGD.

De kans op een besmetting met de deltavariant was na de basisvaccinaties 76 procent kleiner en na een infectie 78 procent kleiner, dan wanneer je niet was gevaccineerd en niet eerder een corona-infectie had doorgemaakt. Bij omikron was dit 33 procent na vaccinatie en 25 procent na infectie. Na een booster steeg de bescherming naar 93 procent bij delta en naar 68 procent bij omikron.

"Mensen die volledig gevaccineerd zijn met de basisserie én eerder een corona-infectie hadden, waren beter beschermd tegen de delta- en omikronvariant dan mensen die alleen gevaccineerd zijn, of alleen een eerdere infectie hadden", concludeert het RIVM.

Geen gegevens van BA.2-variant

De vraag is wel hoelang het beschermende effect van de boosters zal aanhouden. Er is tussen 22 november 2021 en 19 januari 2022 alleen gekeken naar de BA.1-variant van omikron. De besmettelijkere subvariant BA.2-wordt naar verwachting de komende tijd dominant in Nederland.

Of de subvariant minder gevoelig is voor coronavaccins wordt nog onderzocht. Een lid van het COVID-19 Response Team van de WHO, Boris Pavlin, zei vorige week dat vaccins een vergelijkbare bescherming bieden tegen de verschillende subvarianten van omikron. Pfizer/BioNTech en Moderna ontwikkelen momenteel vaccins die zijn aangepast aan de omikronvariant.

Onderzoek naar besmettingen

Uit eerdere onderzoeken werd al duidelijk dat het risico op ziekenhuisopname bij covid-19 sterk wordt verminderd door de boosterprik. In dit onderzoek keek het RIVM uitsluitend naar besmettingen. De tests werden geanalyseerd door twee grote laboratoria, die specifiek kijken naar de variant waarmee iemand is besmet.

Het onderzoek is nog niet door vakgenoten beoordeeld en in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.