KNVB schuift met Van de Looi 'extra mankracht' door naar Oranje

De KNVB meldt dat er na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona voor de komende interlandperiode behoefte was "aan extra mankracht in de staf." Naast Lodeweges en Van de Looi behoort ook assistent Maarten Stekelenburg tot de staf.

Van de Looi was in de eredivisie trainer van FC Groningen en Willem II en werkt sinds 2018 bij de KNVB.

De technische staf van het Nederlands elftal wordt tijdelijk aangevuld met Erwin van de Looi. Hij laat het bondscoachschap van Jong Oranje even voor wat het is om bij het grote Oranje interim-bondscoach Dwight Lodeweges bij te staan.

De positie van Van de Looi bij Jong Oranje zal de komende periode worden overgenomen door zijn assistent, Marcel Groninger. Bert Konterman schuift weer door van het Nederlands elftal Onder 20 om assistent bij Jong Oranje te worden.

Programma Oranje

Nederland speelt vrijdag 4 september zijn eerste Nations League-duel met Polen. Drie dagen later, maandag 7 september, is Italië de tweede tegenstander van Oranje in de Nations League.

Beide duels worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld en beginnen om 20.45 uur.