Rutte volgende week voor het eerst niet bij coronapersconferentie

Premier Rutte is volgende week dinsdag voor het eerst niet bij de coronapersconferentie. Minister Kuipers van Volksgezondheid zal de journalisten alleen te woord staan.

Rutte is dinsdag bij het debat over de Regeringsverklaring in de Eerste Kamer. Maar hij zegt dat het hem ook wel goed uitkomt om de persconferentie niet te doen, omdat hij zo langzamerhand ook "een beetje weg" wil van zijn rol tot nu toe.

Hij wil "normaliseren" dat de minister van VWS de persconferenties doet. Hij vindt "eigenlijk al langer dat elke twee weken zo'n persconferentie met zijn tweeën wat zwaar aangezet is".

Sinds de eerste coronapersconferentie op 12 maart 2020 nam Rutte steeds als eerste het woord.

'Voorzichtig optimistisch'

Het is nog niet duidelijk of het kabinet volgende week dinsdag verdere versoepelingen aankondigt en welke dat dan zijn. Rutte zei vanmiddag dat hij voorzichtig optimistisch is.

"Op basis van de cijfers mag je wat optimistischer zijn dan een week of twee weken geleden. Maar je moet de komende dagen kijken hoe het zich verder ontwikkelt."

Hij hamert erop dat het kabinet pas maandag en dinsdag knopen doorhakt. "En dan hoop ik inderdaad dat er meer kan, maar of het dan om grote of kleine stappen gaat, is op dit moment niet te voorspellen."