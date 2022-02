Hockeysters niet naar India vanwege besmettingsgevaar in Nederland

De Nederlandse hockeysters reizen volgende week niet af naar India voor een tweeluik met de Indiase nationale ploeg voor de Pro League. De medische commissie van de hockeybond gaf vorige maand een negatief reisadvies af, dat na onderling overleg met de selectie werd overgenomen.

Opvallend genoeg werd het besluit niet gebaseerd op de situatie in India, maar juist in Nederland. Vanwege het hoge aantal omikronbesmettingen in Nederland, zou een opgelopen besmetting hier en detectie in India kunnen leiden tot een verplichte quarantaine en het uitstellen van de terugreis.

De ploeg zou zes dagen in het Aziatische land verblijven. Als alternatief wordt er een trainingskamp in eigen land belegd.

Voor mannenploeg zelfde advies

Voor de mannenploeg, die elf dagen geleden naar Zuid-Afrika afreisde, gold hetzelfde advies. Maar omdat de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee er een langere periode verblijft, werd besloten om wel te gaan. Tot dusver zijn er geen besmettingen opgelopen meldt de bond.

De hockeyers spelen deze week vier wedstrijden, tegen Frankrijk en Zuid-Afrika.