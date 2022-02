Bijna 1000 nieuwe Engelse woorden in Nederlands woordenboek

De tot nu toe laatste editie van de Dikke van Dale is in 2015 uitgekomen. De nieuwe editie komt binnenkort uit. Daar staan niet alleen Engelse woorden in, maar ook woorden uit het Chinees, Italiaans, Marokkaans, Spaans en Turks.

De Dikke Van Dale is het bekendste woordenboek van de Nederlandse taal. Dit woordenboek is vernoemd naar Johan Hendrik van Dale. Hij is de bedenker van het beroemde woordenboek. De allereerste kwam uit in 1874.