Topsportbaas Hendriks over vertrek Jelinkova: 'Respect voor haar beslissing'

Alles is er door de Nederlandse equipe aan gedaan, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF, om skiester Adriana Jelinkova woensdag aan de start van de olympische slalom in de bergen bij Peking te krijgen. Zonder resultaat. De eerste Nederlandse skiester in 70 jaar op de Olympische Spelen vertrok dinsdag zwaar teleurgesteld uit Peking naar huis. Een besluit dat ze zelf met haar begeleiding nam, na een onzekere periode in China met veel stress en paniekaanvallen door de resultaten van de coronatests die ze moest ondergaan omdat haar lichaam nog steeds restdeeltjes van een eerdere coronabesmetting liet zien. Ze balanceerde op waarden die net wel of net niet goed waren.

"Je moet je op dit niveau, met dit soort competitie, 100 procent goed voelen. Het is vooral voor Adriana Jelinkova zelf heel vervelend dat ze dat niet voelde. Ik heb enorm veel respect voor het feit dat ze dan zelf de beslissing neemt en zegt: Ik ben gewoon zelf niet klaar om aan de start te staan", zegt de topsportbaas van Nederland, die in Peking aan zijn laatste grote klus bezig is.

In overleg met haar coach en begeleiding besloot de Nederlandse skiester het vliegtuig naar huis te nemen. Niet ziek, niet besmettelijk, maar de aanhoudende stress en paniekaanvallen rond de vele coronatests sloopten haar zodanig dat starten in haar ogen niet mogelijk was. Maandag had ze al een mislukt olympisch debuut gemaakt op de reuzenslalom, waar ze een poortje miste en snel klaar was. Restvirus Jelinkova, die zich vorig jaar na haar olympische kwalificatie zwaar blesseerde en lang moest revalideren, bleek in Peking nog zoveel restvirus in haar lichaam te hebben dat ze continu met de vraag bezig was of ze wel mocht deelnemen.

"Er waren veel momenten van onzekerheid. Van: test ik wel negatief? Mag ik wel starten? Als je dat een aantal dagen elkaar moet meemaken: dat raakt iedereen", keek Hendriks terug op de gebeurtenissen rond de skiester de afgelopen dagen.

De resultaten van de tests van Jelinkova zaten volgens Hendriks de afgelopen dagen steeds in een grijze zone. Ze bleef aan het testen. In de ogen van de technisch directeur van NOC*NSF was al het gedoe rond Jelinkova niet te voorkomen. "Dit is een geval van pech hebben. Adriana was fit, kon gewoon haar wedstrijd doen, maar de regels die hier zijn afgesproken houden haar uit de strijd." Jelinkova liet doorschemeren de begeleiding van NOC*NSF niet altijd even goed te hebben gevonden. Hendriks legt uit dat de sportkoepel gedaan heeft wat mogelijk was.

"Zij heeft haar eigen beleving daarbij en ik vind dat dat we daar heel goed naar moeten luisteren. We hebben hier voor alle sporters de optimale steun en begeleiding en faciliteiten binnen de beperkingen die de Olympische Spelen hebben. Voor Adriana stond het hele pakket aan diensten ter beschikking." "Alle communicatie rond het covid-virus gaat hier via de covid liaison officer. Het is zijn taak dat de sporters die ermee te maken hebben zoveel mogelijk geïnformeerd zijn. Daarnaast is onze chef de mission Carl Verheijen veel in de bergen geweest. Hij was er ook op de ochtend van haar race. En we hebben een wellfare officer in het team, Francesco Wessels. Die is op het moment dat er twijfelachtige tests waren richting Adriana gegaan en heeft haar ondersteuning gegeven."