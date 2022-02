'Poetin onderneemt voorlopig geen militaire actie aan grens Oekraïne'

Scholz was volgens journalistenop de persconferentie opvallend terughoudend in zijn uitspraken over Nord Stream 2. Hij nam de naam van de gaspijpleiding niet een keer in de mond. Hij benadrukte "het belang van samenwerking" en zei dat "Rusland de boodschap heeft begrepen."

De gaspijpleiding is de Amerikanen van begin af aan een doorn in het oog. Europa zou daarmee te afhankelijk worden van Russisch gas. De VS heeft liever, ook om financiële redenen, dat Europa vloeibaar Amerikaans gas importeert.

Over het conflict wordt al weken op het hoogste diplomatieke niveau overlegd. Macron is vandaag in Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Na afloop praat hij ook met de Poolse president Duda en de Duitse bondskanselier Scholz.

Poetin en Macron hadden gisteren een ontmoeting van zes uur in het Kremlin. Aanleiding voor het gesprek waren de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen. De Russen hebben meer dan 100.000 militairen en ondersteunend materieel samengetrokken aan de Oekraïense grens. Rusland eist onder meer dat Oekraïne nooit NAVO-lid wordt. Ook eist Moskou dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die in de Koude Oorlog onder de Russische 'invloedssfeer' vielen. Komt die garantie er niet, dan wordt volgens president Poetin "opgetreden".

Poetin zou ook toegezegd hebben dat hij Russische troepen uit het aangrenzende Belarus terugtrekt als de militaire oefening in dat land voorbij is. Poetin zelf heeft hier na zijn gesprek met Macron niets over gezegd, maar een woordvoerder van het Kremlin zegt vandaag dat de Russen niet van plan waren om na de oefening van 10 tot 20 februari in Belarus te blijven. Er is daarom volgens hem ook geen sprake van een toezegging.

Tegen verslaggevers zei Macron dat hij dat niet had verwacht dat Poetin "een gebaar" zou maken. Met zijn bezoek wilde hij voorkomen dat het conflict verder escaleert en tegelijk "een nieuw perspectief openen". Volgens Macron is dat gelukt. De Franse leider gaf verder geen details.

Duitsland-correspondent Wouter Zwart over de ontmoeting:

"Biden was gisteren erg expliciet terwijl Scholz weigerde Nord Stream 2 te noemen. Dat was een apart moment. Hij bleef maar verwijzen naar wat Biden had gezegd, en benadrukte dat ze met één stem spreken. Je ziet hierin echt het verschil in handelen tussen de twee landen. Het is branie versus voorzichtigheid.

Dat komt natuurlijk doordat de Amerikanen een veel makkelijkere positie hebben. Het Oekraïne-conflict is niet in hun achtertuin, wel in die van Scholz. De afgelopen tijd was er toch best wat kritiek op de bondskanselier. Hij zou te voorzichtig zijn, te bedachtzaam. Duitsland weigert bijvoorbeeld om verdedigingswapens aan Oekraïne te leveren.

Het doel van deze persconferentie was het tonen van eenheid en dat Duitsland bereid is tot verregaande acties. Maar omdat Scholz Nord Stream niet bij naam noemde, zorgde hij voor wat gefronste wenkbrauwen - terwijl beide heren het in grote lijnen eens zijn."