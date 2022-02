Nuis schaatste net als Wüst met 'armpjes op rug' naar goud: 'Beuken tot finish'

Net zoals zijn ploeggenoot Ireen Wüst het gevoel had in een fantastische film te zitten na het prolongeren van de olympische titel op de 1.500 meter, zo kwam ook Kjeld Nuis van de olympische schaatsbaan af in Peking. "Het voelt nog helemaal niet alsof het echt zo is." Maar zo was het wel, want op de Olympische Spelen won Nuis de 1.500 meter in een olympisch record (1.43,21). Hij bleef zijn grote concurrent Thomas Krol 0,34 seconde voor. "Die tijd van Krol was pittig", vertelde Nuis over Krol, die in de rit voor hem in actie kwam en 1.43,55 noteerde. "Dit wordt zwaar, dacht ik. Hij reed harder dan ik deed tijdens mijn laatste wedstrijd op de EK. Ik moest echt van goeden huize komen." Bekijk hieronder de reactie van Kjeld Nuis na de 1.500 meter.

Nuis gaf vooraf al aan te hopen op dezelfde stunt als Wüst een dag eerder. "Ik moest bij de les blijven, armpjes op de rug en tot de finish doorrijden. Ik dacht onderweg dat het te langzaam was, maar dat dacht Ireen gisteren ook." Met 1.43,21 reed Nuis het olympisch record van Krol meteen weer uit de boeken. "Het was lekker openen en daarna beuken. Ik was sneller dan Krol en toen dacht ik: 'dit kan 'm misschien wel zijn'. Toch was ik echt nog niet zeker van mijn zaak." Fantastische film Pas nadat andere favorieten als Joey Mantia en Ning Zhongyan niet in de buurt waren gekomen van de tijd van Nuis, leek het goud zo goed als binnen. "De droom kwam steeds dichterbij. Het is echt een fantastische film, net als Ireen gisteren al zei." Bekijk hieronder de ontknoping, de ritten van Kjeld Nuis en Thomas Krol en de samenvatting van de 1.500 meter.

Nuis is bovendien de eerste Nederlandse schaatser die een olympische titel op de 1.500 meter weet te prolongeren, net zoals Wüst dat een dag eerder deed. "Daar was ik echt niet mee bezig. Ik moest het gewoon nog een keer flikken." "De aanloop naar deze Spelen was ook zo anders dan vier jaar geleden. Ik was nu niet zo constant als toen. Alles moest bij elkaar komen om dit eruit te persen. Als je ze lekker raakt, dat is het mooiste gevoel wat er is. Zo voelde het vandaag." Zilver met opgeheven hoofd Ook Thomas Krol, die achter Nuis genoegen moest nemen met de zilveren medaille, was tevreden met zijn race. "Ik heb dit jaar nog niet zo goed gereden en ik heb gestreden tot het eind. Ik kon niet meer. Ik heb echt alles uit de kast gehaald." De regerend wereldkampioen dacht na zijn rit zo'n drie minuten dat het misschien wel genoeg kon zijn voor goud. "Kjeld reed fantastisch, de beste 1.500 meter van het jaar. Daar is niets op af te dingen. Ik kan met opgeheven hoofd zilver in ontvangst nemen." Bekijk hieronder de reactie van Thomas Krol en Marcel Bosker.

"Het was echt knokken tot het eind", aldus Krol. "Kjeld reed net wat beter in die tweede en derde ronde. Ik wilde de beste Thomas laten zien op het juiste moment en dat is gelukt. Er zat gewoon niet meer in. Kjeld en ik hebben het laten zien wanneer het moest." In tegenstelling tot Nuis rijdt Krol later deze week nog de 500 én de 1.000 meter, de afstand waarop hij ook favoriet is. "Het meest positieve is mijn snelheid. Dat zit enorm goed, ik rijd makkelijk en dat geeft heel veel vertrouwen. De droom is natuurlijk goud."