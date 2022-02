Griekspoor stunt in Rotterdam: hij overleeft twee matchpoints en verslaat Karatsev

Tallon Griekspoor heeft op het ABN Amro tennistoernooi een stunt uitgehaald door Aslan Karatsev in de eerste ronde in drie sets uit te schakelen. De prestatie was des te knapper, omdat Griekspoor vanuit een ogenschijnlijk kansloze positie terugkwam.

Daarin had Karatsev zijn emoties niet onder controle. Een woede-uitbarsting en een waarschuwing van de scheidsrechter volgden. Op Griekspoor stond geen maat en hij trok de tiebreak met 7-0 naar zich toe en voltooide zo zijn comeback.

Eerder al exit Tsonga en Goffin

Gister viel het doek al voor Jo-Wilfried Tsonga en David Goffin. Tsonga, in 2017 de beste in Rotterdam, ging in twee sets onderuit tegen Hubert Hurkacz: 4-6, 6-7 (7). Goffin, voormalig finalist, was kansloos tegen de Australiër Alex De Minaur (6-0, 6-3).

Vanavond komen onder anderen Stéfanos Tsitsipás en Botic van de Zandschulp in actie. Tsitsipás speelt tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich-Fokina, daarna volgt Van de Zandschulp tegen de Spaanse qualifier Bernabé Zapata-Miralles. Beide partijen zijn vanaf 19.30 uur live te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.