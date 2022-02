Ajax laat gedrag Overmars tuchtrechtelijk onderzoeken

Volgens de voetbalbond is Ajax net als alle sportorganisaties in Nederland gehouden aan een meldplicht bij gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Signalen van mogelijke misstanden dienen derhalve voor verder onderzoek neergelegd te worden bij het ISR. De aanzet uit Amsterdam kan zodoende leiden tot een tuchtzaak en mogelijk ook sancties voor de gevallen voetbaldirecteur.

Een woordvoerder van de bond bevestigt dat er deze week overleg is geweest met Ajax over het maken van een tuchtrechtelijke melding. Daarin zou de Amsterdamse club hebben aangegeven 'op korte' termijn de zaak zelf aanhangig te maken bij het Instituut Sportrechtspraak.

Volgens NRC, dat inzage had in app-verkeer van de voetbaldirecteur, zou het daarbij onder andere gaan om foto's van zijn geslachtsdeel. Ook sprak de krant met elf (oud)medewerksters van de voetbalclub over grensoverschrijdende Whatsapp-berichten van Overmars.

Wie kennis of vermoedens heeft van mogelijke misstanden dient zich zodoende te richten tot de bond, het centrum Veilige Sport of direct tot het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het ISR is als 'sporttribunaal' de aangewezen onafhankelijke partij om zich tuchtrechtelijk te buigen over dergelijke kwesties.

Sinds 2019 geldt er een meldplicht bij signalen van grensoverschrijdend gedrag in het voetbal. Dit vloeit voort uit aanbevelingen van de onderzoekscommissie De Vries die in 2017 onderzoek deed naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gehele Nederlandse sportwereld.

Inmiddels zijn alle sportbonden in Nederland aangesloten bij het ISR om zaken als machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping te laten onderzoeken. Afgelopen jaren passeerden hier onder andere de dopingaffaire rond Badr Hari, de matchfixingkwestie Aris Leeuwarden en een veelheid aan tuchtzaken in de turnsport de revue.

ISR: 23 meldingen, 1 uit het profvoetbal

In een reactie laat het ISR weten afgelopen jaar 23 meldingen uit het voetbal in behandeling te hebben genomen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag in het voetbal. Vrijwel alle zaken hebben betrekking op het amateurvoetbal. In een reactie op vragen van de NOS bevestigt het Instituut dat er afgelopen jaar één casus uit het betaald voetbal is behandeld.

"Ik mag daar niet inhoudelijk op ingaan", zegt een woordvoerder van het ISR daarover. "Wij publiceren de uitspraken weliswaar op onze website, maar doen dat geanonimiseerd. Als we daar inhoudelijk op ingaan, dan heffen we de anonimiteit op en dat mogen wij niet."

In een reactie laat de KNVB weten geen verdere mededeling te doen over de casus die verleden jaar bij het ISR heeft gespeeld. "Dat doen we in het belang van het slachtoffer, die nadrukkelijk wenste anoniem te blijven", aldus een woordvoerder.

KNVB: 80 meldingen

Uit een eerste inventarisatie van de KNVB blijkt dat afgelopen kalenderjaar 80 meldingen zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag in het gehele voetbal. Het gaat hierbij een brede waaier, waaronder verbale intimidatie, pesten, machtsmisbruik en seksuele intimidatie geschaard kunnen worden.

Het aantal meldingen is een combinatie van mensen die zich bij een vertrouwenscontactpersoon hebben gemeld en mensen die hebben aangeklopt bij het Centrum Veilige Sport. Verder heeft de bond via publieksvoorlichting 7 hulpverzoeken gekregen van mensen over het vraagstuk 'hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag bij de voetbalclub'.