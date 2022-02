Verdachte in zaak rond kleuter Dean wil in Nederland worden berecht

De 34-jarige Belg die wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van de 4-jarige Dean, wil niet aan België worden overgeleverd. Dave De K. zit momenteel in Nederland vast en wil hier worden berecht. Dat heeft zijn advocaat voor de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam laten weten.

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft Nederland verzocht De K. uit te leveren, zodat hij in België kan worden berecht. Het Nederlandse OM is het daarmee eens, maar de advocaat van De K. zei in de rechtbank dat het zwaartepunt van de zaak in Nederland ligt.

Het lichaam van de kleuter werd vorige maand op Neeltje Jans in Zeeland gevonden. Eerder die dag was De K. al aangehouden in het dorp Meerkerk, in de provincie Utrecht. Het vermoeden bestaat dat de oppas het jongetje had meegenomen uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. "Nederland is verantwoordelijk voor deze zaak. Zo ziet mijn cliënt dat", liet de advocaat van De K. volgens persbureau ANP weten.

'Overlevering doet situatie verslechteren'

Ook voerde de raadsman aan dat de omstandigheden in de gevangenis in het Belgische Dendermonde ondermaats zijn. Het zou vooral schorten aan goede gezondheidszorg voor gedetineerden. De Belg zit momenteel vast in de gevangenis in Middelburg. Hij verzocht daar eerder om een gesprek met een psychiater en een psycholoog. Volgens zijn advocaat vreest De K. dat overlevering aan België "zijn situatie zou doen verslechteren". Op 22 februari volgt een besluit.

Het Nederlandse en Belgische Openbaar Ministerie kwamen eerder overeen om de vervolging in België te laten plaatsvinden. "Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden als de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun", meldde het OM Zeeland-West-Brabant.

Over twee weken doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak. Als het overleveringsverzoek wordt goedgekeurd, moet dat binnen tien werkdagen uitgevoerd worden.