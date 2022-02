Nuis prolongeert olympische titel op 1.500 meter, zilver voor Krol

Kjeld Nuis heeft zijn olympische titel op de 1.500 meter op indrukwekkende wijze geprolongeerd. Bij de Olympische Spelen in Peking bleef Nuis zijn grote concurrent Thomas Krol met 0,34 seconde voor. Wereldkampioen Krol moest bij zijn olympisch debuut genoegen nemen met het zilver op het koningsnummer. Het brons ging net als vier jaar geleden naar de Koreaan Kim Minseok, die ruim een seconde langzamer was dan Nuis. Bekijk de ontknoping:

De afgelopen jaren vocht Nuis al veel boeiende gevechten uit met Krol. In Peking zag de titelverdediger zijn grote concurrent in de rit voor hem na een razendsnelle opening naar een olympisch record (1.43,55) rijden. Krol, die het op de 1.500 meter moet hebben van zijn snelheid in het begin, liet met zijn slotronde nog wel wat marge voor zijn landgenoot. Nuis begon met 23,4 en 25,1 een stuk langzamer dan Krol, maar de wereldrecordhouder pakte zijn winst met een betere tussen- en slotronde. Met 1.43,21 reed Nuis het olympisch record van Krol meteen weer uit de boeken. Meer kanshebbers Krol en Nuis behoorden in Peking tot de topfavorieten op het koningsnummer, maar de lijst met kanshebbers was veel langer. Op basis van het voorseizoen werden de Amerikaan Joey Mantia en de Chinees Ning Zhongyan als grootste concurrenten van de Nederlanders gezien. In de laatste ritten kwamen zij zelfs niet in de buurt van de tijden van de ijzersterke Nuis en Krol. De Amerikaan en de Chinees waren ruim twee seconden langzamer dan de oppermachtige Nuis, die de derde olympische gouden medaille uit zijn loopbaan veroverde. Bekijk de razendsnelle ritten van Nuis en Krol hieronder.

Voor wereldrecordhouder Nuis was het op de 1.500 meter alles of niets in Peking. Vier jaar geleden veroverde hij in Pyeongchang goud op de 1.500 én de 1.000 meter, maar op die laatste afstand wist hij zich bij het OKT in december niet te plaatsen voor de Spelen. De 32-jarige Nuis heeft bovendien een moeizaam voorseizoen achter de rug. Afgelopen zomer kreeg hij na een corona-vaccinatie last van een ontstoken hartzakje. Bij de wereldbekers eindigde hij vervolgens als zesde, zevende en elfde op de 1.500 meter. Vorige maand veroverde Nuis met een sterke race wel de Europese titel in Heerenveen. Krol, die Nuis bij de laatste WK afstanden van het goud afhield, werd daar tweede.

Krol blij met zilver Hoewel de tweevoudig wereldkampioen op de schaatsmijl al in 2016 voor het eerst op het WK-podium stond, maakte Krol vanmiddag in Peking op 29-jarige leeftijd pas zijn olympisch debuut. Vier jaar geleden haalde hij de Spelen niet, waarna Krol besloot om over te stappen van de ploeg van Gerard van Velde naar die van succescoach Jac Orie. "Kjeld reed fantastisch vandaag, daar kun je niks op afdingen", reageerde Krol, die kon leven met zijn tweede plaats. "Ik reed mijn beste 1.500 meter van het jaar. Ik heb gestreden tot het einde, ik kon echt niet meer. Dus ik kan met opgeheven hoofd het zilver in ontvangst nemen." Bekijk de reacties van Nuis, Krol en Bosker:

Krol heeft volgende week nog een kans op goud in Peking; op de 1.000 meter staat hij ook als een van de favorieten aan de start. Voor Nuis, die bij de openingsceremonie de Nederlandse vlag mocht dragen, zitten de Spelen er al op.

Bosker negende na goede rit Marcel Bosker kwam als eerste Nederlander in actie op de 1.500 meter, maar hij verwachtte bij zijn olympische debuut niet mee te doen om de medailles. Met 1.45,42 reed Bosker wel een goede rit, waaruit hij veel vertrouwen kan putten voor de ploegenachtervolging. Na een sterke slotronde (27,8) reed de tevreden Bosker juichend over de baan. Bosker eindigde uiteindelijk als negende. "Dit was gewoon een hele goede rit en daar ben ik hartstikke blij mee", reageerde de 25-jarige allrounder. Bekijk de uitslag van de 1.500 meter voor mannen hieronder.

Bosker plaatste zich in december niet op eigen kracht voor de olympische 1.500 meter. Hij werd door de selectiecommissie van de KNSB wel aangewezen voor de ploegenachtervolging, waarop hij dinsdag 15 februari samen met Patrick Roest en Sven Kramer tot de medaillekandidaten behoort. Omdat Bosker ook een individuele afstand moest rijden, besloot de bond om hem op de 1.500 meter te laten starten. Tot groot ongenoegen van Patrick Roest, die vier jaar gelden nog olympisch zilver veroverde. Bosker reed tegen Cornelius Kersten, die opgroeide in Heemstede. Een landgenoot dus, maar de 27-jarige schaatser komt sinds 2014 uit voor Groot-Brittannië. Kersten, die een Engelse moeder heeft, werd in Peking de eerste Britse schaatser op de Winterspelen in dertig jaar. Op de 1.500 meter eindigde hij als negentiende.