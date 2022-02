Ergste droogte in 40 jaar veroorzaakt honger in Ethiopië, Kenia en Somalië

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties zegt dat de Hoorn van Afrika de ergste periode van droogte sinds 1981 doormaakt. Daardoor lijden in delen van Ethiopië, Kenia en Somalië 13 miljoen mensen honger.

In deze gebieden is in drie opeenvolgende regenseizoenen zo weinig regen gevallen dat gewassen niet opkomen of verdrogen en de sterfte onder het vee veel hoger is dan normaal. Mensen wijken met hun vee uit naar andere gebieden, waardoor er conflicten ontstaan.

Niet al het vee overleeft het: