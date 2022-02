Snowboardster Dekker bewijst gelijk uitverkiezing voor Spelen: 'Kan trots zijn'

Vier weken geleden leek er een streep te gaan door het derde olympische optreden van snowboardster Michelle Dekker. Bij een wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Simonhöhe miste de pas 25-jarige Dekker definitief de limiet van NOC*NSF voor deelname aan de Spelen.

Vier dagen later kwam er plots goed nieuws voor de atlete. De sportkoepel besloot om haar op basis van 'meerdere bijzondere omstandigheden' en doordat ze in Oostenrijk 'bewees in goede vorm te verkeren' alsnog groen licht te geven voor haar derde Winterspelen. Ook de coronapandemie speelde een rol.

Wintersporters als Dekker zijn afhankelijk van andere landen voor hun training. Vanwege de pandemie waren vele pistes vaak voor de eigen, nationale teams beschikbaar en de mogelijkheden voor Dekker dus beperkt.

Goede vorm blijkt juist

In Peking verraste Dekker vriend en vijand door tot op het laatste moment om de medailles mee te strijden en als vierde te eindigen. Zelf had Dekker het ook niet verwacht. "Ik had niet gedacht dat ik om de medailles zou strijden toen ik hierheen kwam", reageerde ze nadat ze het brons misliep.