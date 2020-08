Janssen met Wolfsburg naar CL-finale ten koste van Martens Barcelona

Bij Wolfsburg, dat in 2013 en 2014 de Champions League won en in 2016 en 2018 de finale verloor, speelde Dominique Janssen de hele wedstrijd mee. Lieke Martens kwam bij Barça pas in de 86ste minuut in het veld.

De voetbalsters van VfL Wolfsburg hebben zich voor de vijfde keer geplaatst voor de finale van de Champions League. De Duitse ploeg won in San Sebastián in de halve finales met 1-0 van FC Barcelona.

Franse tegenstander in finale

De finale van de Champions League staat voor aankomende zondag op het programma in San Sebastián. In Estadio Anoeta is Olympique Lyonnais (met Shanice van de Sanden) of Paris Saint-Germain de tegenstander. De twee Franse ploegen staan woensdagavond tegenover elkaar in de andere halve finale.