Zes actievoerders aangehouden bij ontruiming Sterrebos

In Born zijn politie, brandweer en de mobiele eenheid al bezig met de ontruiming van het Sterrebos bij VDL Nedcar. Sinds anderhalve week zitten daar enkele activisten in een boom. Er zijn inmiddels vijf activisten uit een boom gehaald, één zit er nog in.

De politieactie begon vanochtend rond half acht aan de rand van het bos. Twee actievoerders kwamen enkele uren later vrijwillig naar beneden en zijn aangehouden door de politie. Eén van hen zat al sinds het begin van de actie in een boom. Een derde activist is rond 11.00 uur door de politie uit een boom gehaald.

De politie ging daarna naar een andere plek in het Sterrebos waar nog enkele actievoerders in een boom zaten. Van hen zijn er drie inmiddels naar beneden gehaald. Dat gebeurde met behulp van een hoogwerker. De laatste demonstrant is naar de top van een boom geklommen. De hoogwerker van de politie komt niet hoog genoeg. Door het laatste stuk te klimmen probeert de politie de laatste actievoerder uit de boom te halen.

Het is nog niet bekend hoelang die actie gaat duren. "Wij willen ieder persoon of een zorgvuldige manier uit de bomen halen, dat zal ook tijd kosten." De actievoerders worden gearresteerd, maar zullen ook een medische check krijgen. "Mocht het zo zijn dat iemand behoefte heeft aan medische ondersteuning, dan gaat hij of zij naar het ziekenhuis", zegt een woordvoerder van de politie.

Op de plek waar eerder vanochtend twee actievoerders uit de boom zijn gehaald is de kap van het bos inmiddels begonnen, meldt 1Limburg.