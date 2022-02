Ontruiming Sterrebos in Born, twee actievoerders aangehouden

In Born zijn politie, brandweer en mobiele eenheid bezig met de ontruiming van het Sterrebos bij VDL Nedcar. Sinds anderhalve week zitten daar enkele activisten in een boom. Inmiddels zijn twee actievoerders aangehouden. Ze zijn vrijwillig naar beneden geklommen. Een van hen zat al sinds het begin van de actie in een boom.

De politie is nu op weg naar een andere plek in het Sterrebos waar nog enkele actievoerders in een boom zitten. Die zijn inmiddels verder omhoog geklommen en moeten er met een hoogwerker uitgehaald worden.

Het is nog niet bekend hoelang die actie gaat duren. "Wij willen ieder persoon of een zorgvuldige manier uit de bomen halen, dat zal ook tijd kosten." De actievoerders worden gearresteerd, maar zullen ook een medische check krijgen. "Mocht het zo zijn dat iemand behoefte heeft aan medische ondersteuning, dan gaat hij of zij naar het ziekenhuis", zegt een woordvoerder van de politie.

Op de plek waar eerder vanochtend twee actievoerders uit de boom zijn gehaald is de kap van het bos inmiddels begonnen, meldt 1Limburg.

Anderhalve week geleden klommen actievoerders in bomen op het privéterrein van VDL Nedcar. Ze voeren actie tegen de kap van ongeveer zeven hectare van het bos, pal naast de autofabriek van VDL Nedcar. Het bedrijf wil daar een nieuwe productiehal bouwen. Sinds het begin van de actie zijn al meer dan twintig actievoerders aangehouden.

In een verklaring schrijft de gemeente Sittard-Geleen: "Na een zorgvuldige voorbereiding, omwille van de veiligheid van zowel actievoerders als beveiligers, politiemensen en medewerkers van hulpdiensten, is de politie nu gestart met het verwijderen van de actievoerders uit de bomen in het Sterrebos en het populierenbos."

Rond het bos zijn veel agenten: