Ontruiming Sterrebos in Born begonnen, bomen worden herplant of gekapt

In Born is begonnen met de ontruiming van het Sterrebos bij VDL Nedcar. De politie is bezig met weghalen van de zes activisten die nog in de bomen zitten. Aansluitend zal worden begonnen met het kappen en verplaatsen van bomen.

Vorige week vrijdag klommen actievoerders in bomen op het privéterrein van VDL Nedcar. Ze voeren actie tegen de kap van ongeveer zeven hectare van het bos, pal naast de autofabriek van VDL Nedcar. Het bedrijf wil daar een nieuwe productiehal bouwen. Sinds het begin van de actie zijn al meer dan twintig actievoerders aangehouden.

In een verklaring schrijft de gemeente Sittard-Geleen: "Na een zorgvuldige voorbereiding, omwille van de veiligheid van zowel actievoerders als beveiligers, politiemensen en medewerkers van hulpdiensten, is de politie nu gestart met het verwijderen van de actievoerders uit de bomen in het Sterrebos en het populierenbos."

Actiegroep Red het Sterrebos, waarvan nog zes leden in de bomen van het bos verblijven, noemt het verschrikkelijk dat de politie overgaat op ontruiming. "Het bos kan nu worden gekapt en VDL laat zien dat ze niet naar ons geluisterd hebben. De paar jonge boompjes die verplaatst worden, kan nooit een heel bos en het leefgebied vervangen", zegt een woordvoerder tegen 1Limburg. Op sociale media roept de actiegroep mensen op naar het bos te komen om hun steun te betuigen.

Akkoord natuurcompensatie

VDL Nedcar laat weten dat er inmiddels een akkoord is bereikt met de bezwaarmakers voor natuurcompensatie. Afgesproken is onder meer dat het bedrijf 55 bomen uit het Sterrebos, met een diameter van minimaal 40 centimeter, zal herplanten in een naastgelegen natuurgebied. De bezwaarmakers, te weten de stichting De Groene Sporenwolf en de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland, hebben daarop hun lopende bezwaarprocedure bij de Raad van State ingetrokken.

Het hout van de bomen die wel gekapt worden, gaat naar scholen in Limburg die praktijkonderwijs geven in houtbewerking. Door er leerlingen onder meer houten banken, tafels, takkenwallen, bruggen en insectenhotels van te laten maken, wordt geprobeerd het gekapte hout in en rond het terrein van VDL een duurzame, nieuwe bestemming te geven.